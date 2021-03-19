وزيرة الصحة: لقاح أسترازينيكا آمن 100%.. ولا علاقة له بـ"الجلطات"

إبراهيم حسان

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مأمونية لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا على المواطنين بنسبة 100%، قائلة: "لا صحة لما يشاع حول إصابة المواطنين المتلقين لقاح أسترازينيكا بجلطات الدم لأن ليس له علاقة بهذه الجلطات".

وقالت الوزيرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، إن لقاح أسترازينيكا سيتم تخصيص لمن هم أقل من الـ65 عاما في مصر، وهناك أبحاث تجرى حول تطعيم الذين تتجاوز أعمارهم عن الـ65 سنة، متابعة: "اللقاح آمن وفعال مثله مثل كل اللقاحات يمنح حماية بنسبة محددة ولا تزيد عن 75%.. ويمكن أن يصاب من يحصل عليه بكورونا مرة أخرى ولكن الإصابة تنكون خفيفة".

وأشارت إلى أن أي لقاح يتم طرحه تدعوه وزارة الصحة للتسجيل في مصر، متابعة: "جلسنا مع المسئولين عن لقاح جونسون آند جونسون الذى يعطى من جرعة واحدة، وقريبا سيتم تسجيله في مصر"، مشيره إلى تطعيم أفراج الحج والسفر للخارج بلقاح كورونا ضمن خطة وزارة الصحة في الفترة المقبلة، ويتم توفير الشحنات لهم.

وتابعت الوزيرة: "أسترازينيكا من الشركات اللى لديها إتاحة للبيانات وشفافية مطلقة وتصفح عن الأعراض أول بأول"، متابعة: "يمكن إحنا شايفين فرنسا بتقفل وإيطاليا بتقفل ودول كتير بتقفل وهي خدت اللقاح ومش كون أخدنا اللقاح يبقى نعيش حياتنا عادي.. لازم نتبع الإجراءات الاحترازية حتى بعد اللقاح، بسبب تحورات فيروس كورونا، وسيكون هناك تعاون بين الشركات والبنوك للحصول على لقاح كورونا في الفترة المقبلة".