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وزيرة الصحة: توفير لقاح كورونا بكل المنشآت الصحية فى مايو.. واستقبال 5.8 مليون جرعة 30 مارس

الجمعة، 19 مارس 2021 11:42 م
وزيرة الصحة: توفير لقاح كورونا بكل المنشآت الصحية فى مايو.. واستقبال 5.8 مليون جرعة 30 مارس هالة زايد وزيرة الصحة
إبراهيم حسان

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن شحنة اللقاح التي استلمتها مصر من الصين قبل أسبوعين، خرجت من المعامل منذ يومين وستبدأ وزارة الصحة في التطعيم بها خلال أيام لتكثيف تطعيم المواطنين باللقاح.

 

أضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن إجمالي أعداد المواطنين الذين سجلوا للحصول على لقاح كورونا من الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة 400 ألف شخص، متابعه: "معدل التسجيل كان عالٍ في البداية ثم انخفض بشكل ملحوظ ووصل إلى 5000 في اليوم، وحتى نسهل على المواطنين فإن 100% من المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة مفتوحة للمواطنين للتسجيل بها.. وليس شرط أن التسجيل إلكتروني".

 

وأوضحت الوزيرة هالة زايد، أن بداية وصول الأربعين مليون جرعة من لقاح كورونا من التحالف الدولى للقاحات "جافى"، ستبدأ بنهاية شهر مارس، حيث تصل في 30 مارس 5.8 مليون جرعة أسترازينيكا للدولة المصرية، متابعه: "100% من منشآت وزارة الصحة سيكون بها التطعيم ضد كورونا في مايو المقبل، وابتداءً من أول أبريل التطعيم سيتم تطعيم المواطنين الذين سجوا بعد أسبوع واحد عقب التسجيل، من أول أبريل سنعمل على محورين.. الأول تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك العاملين في السياحة والطيران والصناعة بحيث نأمن العاملين في الاقتصاد المصرى".


هالة زايد وزيرة الصحة

كورونا

كورونا فى مصر

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