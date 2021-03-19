وزيرة التضامن تعلن ترشيح الست روحية كأم مثالية لهذا العام

كتب -أحمد صلاح العزب

هنأت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، كل الأمهات المصريات بمناسبة عيد الأم، مشيرة إلى أن كرامة المواطن المصرى غالية على الجميع.



ووجهت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج واحد من الناس المذاع على قناة الحياة والذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، رسالة إلى السيدة روحية، أن الرئيس السيسى وجه بسرعة حل مشكلة ملكية منزلها وفض نزاعها مع الأوقاف، مشيرة إلى أنها سيدة جميلة ونموذج لكل أم عظيمة وسيدة اقتصادية عظيمة، وسيتم إعطاؤها مشروعا إضافيا وسوف ترشحها الوزارة كأم مثالية لهذا العام، والقيادة السياسية مهتمة بحالتها هي وعائلتها الأصيلة الكريمة.



وواصلت وزيرة التضامن قائلة، إنه شرف كبيرلها خدمتها ووعدتها بتعمير منزلها وفرشة بالكامل بالتعاون مع صناع الحياة، مضيفة أن هناك خدمات جديدة ستمنح لذوى الاحتياجات وأسرهم للتمتع بحرية الحركة وتخفيف الحمل.



وكان اليوم السابع قد انفرد بنشر قصة كفاح جديدة لأم أفنت حياتها كلها من أجل خدمة 3 من أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة أكبرهم 40 عاما الآن وأصغرهم 27 عاما، وهى الست روحية محروس، بصبرها طيلة تلك السنوات الماضية وحيدة علي مصاعب الحياة بعد أن تركها زوجها لتكون الأم والأب لأسرة غير عادية بتاريج 20 سبتمبر من العام الماضى.



وتعيش الست روحية محروس حبيب، والتى تبلغ من العمر 70 عاما في منزل متواضع جدا من الطوب اللبن علي أرض إيجار، والذي أثرت فيه دورة مياه مسجد القرية الواقعة بمنتصف منزلها في تهدم منزلها أكثر من مرة طوال الثلاثين عاما الماضية، بقرية منشأة السادات التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية .