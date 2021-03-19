"وحوى يا وحوى".. شاهد أقدم شوارع الإسماعيلية يستعد لرمضان بالفوانيس والزينة

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى " تليفزيون اليوم السابع"، بث مباشر من شارع مكة، بمدينة الإسماعيلية، أقدم الشوارع وأشهرها بالمحافظة، والتى تخصص محلاتها فى بيع فوانيس رمضان والزينة كل عام.

ومع اقتراب شهر رمضان المعظم، يتحول شارع مكة بالإسماعيلية، إلى فروشات ومحلات لبيع جميع أنواع فوانيس رمضان بالإضافة إلى كل الزينة المتعلقة بالشهر الكريم، وينتشر باعة الفوانيس فى الشارع، وعند دخول الشارع تشهر بالفعل بقدوم الشهر الكريم والمقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء 13 أبريل وفقا لما هو مذكور داخل إمساكية شهر رمضان 2021 الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وشراء فانوس رمضان هى عادة توارثها المصريون منذ القدم، لتكون أحد مظاهر شهر رمضان فى العالم الإسلامى، فأصبح جزء لا يتجزأ من احتفالات ليالى رمضان، فى الشوارع والمنازل، وكانت جائحة كورونا سبب فى عزوف المواطنين على شراء الفوانيس والزينة رمضان الماضى، إلا إن أصحاب محال بيع الفوانيس، أكدوا أن الإقبال أكبر هذا العام لشراء الفوانيس والزينة، بالإضافة إلى أن الأسعار انخفضت قليلًا عن العام الماضى، وكان من أشهر الفوانيس الجديدة هذا العام، هو فانوس محمد صلاح، نجم مصر والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى.