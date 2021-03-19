اليوم السابع
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نقابة البيطريين فى دمياط تكرم 12 أما مثالية و20 من المحالين للمعاش.. صور

الجمعة، 19 مارس 2021 07:52 م
نقابة البيطريين فى دمياط تكرم 12 أما مثالية و20 من المحالين للمعاش.. صور جانب من التكريم
دمياط معتز الشربينى

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كرمت نقابة الأطباء البيطريين بدمياط عددا من أعضاء النقابة فى يوم الوفاء، بقاعة الاجتماعات بنقابة الأطباء برأس البر، من بينهم تكريم أسماء 8 أطباء من الراحلين و20 من المحليين المعاش و12 أم مثالية من أمهات البيطريين.

 

حضر التكريم الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، ومجلس نقابة الأطباء البيطريين بدمياط برئاسة الدكتور سعيد كيوان نقيب الأطباء البيطريين، والدكتور محمد شلبى مقرر اللجنة العلمية، والدكتورة رانيا شكرى مقرر اللجنة الاجتماعية.

 

ومنحت النقابة المكرمين دروع تذكارية، كما منحت نقابة الأطباء البيطريين بدمياط أعضاء مجلس نقابة مصر، هدية تذكارية عبارة عن فنار من الخشب كهدية رمزية من رأس البر.

 

وعبر الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين عن سعادته بحضور لقاء البيطريين بدمياط فى يوم الوفاء، مؤكدا أن هذا التكريم صادف أهله وجاء فى مناسبة طيبة وهى أعياد الأم والأسرة، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى جاهدة لتحقيق متطلبات كافة الأعضاء وتحقق أمالهم وطموحاتهم، بما يعود بالنفع على المهنة والعاملين بها.

 

وأشار الدكتور السعيد كيوان نقيب أطباء دمياط إلى أن هذه المناسبة تتكرر سنويا بهدف لم شمل أسرة الأطباء البيطريين والاحتفاء بالرموز المحالة المعاش واختيار الأم المثالية.

تكريم الأمهات
تكريم الأمهات

 

حفل تكريم البيطريين
حفل تكريم البيطريين

 

نقيب أطباء مصر
نقيب أطباء مصر

 


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دمياط

اخبار دمياط

الام المثاليه

الطب البيطرى

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