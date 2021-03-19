ناسا تكمل اختبارا على صاروخ يمكن أن يعيد البشر إلى القمر

(رويترز)

عزت شركات معنية بالفضاء الجوى، الفضل إلى إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) فى إجراء اختبار ناجح لمحركات على صاروخ من صنع شركة بوينج لبعثات أرتميس الفضائية التى تهدف إلى إعادة رواد فضاء أمريكيين إلى القمر بحلول عام 2024، وذلك بعد أكثر من نصف قرن على آخر عملية سير على القمر.

وقامت ناسا بمحاكاة عملية إطلاق من خلال تشغيل محركات المرحلة الأساسية لصاروخ نظام الإطلاق الفضائى خلال تثبيته على برج فى مركز ستينيس الفضائى فى مسيسيبي.

وهدرت محركات "آر إس 25" الأربعة لمدة ثمانى دقائق كاملة مخصصة للاختبار وملأت المنطقة المحيطة والسماء بسحب من الدخان الأبيض. وبعد وقف المحركات، أمكن سماع موظفى ناسا وهم يصفقون على البث المباشر بالفيديو لوكالة الفضاء وأعلنت العديد من شركات الطيران تهنئتها لناسا على نجاحها فى هذا الاختبار.

وكان اختبار سابق قد انتهى فى يناير كانون الثانى بعد حوالى دقيقة وهو أقل بكثير من الدقائق الأربع التى يحتاجها المهندسون تقريبا لجمع بيانات كافية.

ومن المتوقع الآن أن يتوجه نظام الإطلاق الفضائى إلى مركز كنيدى للفضاء فى فلوريدا من أجل دمجه مع مركبة الفضاء أوريون التابعة لشركة لوكهيد مارتن.

وتهدف ناسا إلى إرسال مركبة فضائية غير مأهولة للدوران حول القمر فى نوفمبر وإعادة رواد فضاء أمريكيين إلى القمر بحلول عام 2024 لكن برنامج نظام الإطلاق الفضائى متأخر بثلاث سنوات عن الجدول الزمنى ويتطلب حوالى 3 مليارات دولار فوق الميزانية.