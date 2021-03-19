نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى أبنوب والفتح.. صور

أسيوط فريق المحافظات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة لحق المواطن فى العيش الكريم مشيداً بالبعد الإنسانى الذى تحمله المبادرة قبل أى شيء آخر فى حفظ كرامة المواطن ولا سيما الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً مما يعمل على سد الفجوات التنموية بين مراكز وقرى الريف المصري.

كان المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط قد عقد اجتماعاً مع تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهما والمساعدين وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ثم قام بجولة ميدانية بقرية بنى ابراهيم والسوالم البحرية لتفقد أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الإنارة الداخلية ثم توجه إلى قرية دير الجبراوى لمتابعة أعمال إنشاء جناح تعليمى إضافى بمدرسة دير الجبراوى التابعه للوحده المحلية بقرية بنى ابراهيم بمركز ومدينة أبنوب.

كما تابع نائب المحافظ أعمال تغيير وتركيب أعمدة الإنارة بقرية المعصرة التابعة لمركز ومدينة الفتح مشيداً بالجهد المبذول من قبل العاملين وحثهم على سرعة نهو المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد وطبقاً للمعايير والمواصفات المطلوبة والعمل على الإنتهاء منها فى الوقت المحدد حيث رافقه خلال الجولة محمود شامخ مدير وحدة حياة كريمة بمحافظة أسيوط ورؤساء الوحدات المحلية ومنسقى تنفيذ المبادرة "حياة كريمة" بالمركزين ومسئولى الكهرباء والمتابعة.



نائب المحافظ يتفقد المشروعات بقري أبنوب والفتح