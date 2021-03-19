موجز أخبار مصر.. تخفيض مدة تملك السيارة لعامين للاستفادة من إحلال السيارات

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إعلان وزارة المالية، أنه فى إطار حرص القيادة السياسية على تيسير شروط الانضمام للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعى، والبنزين»، فقد وافقت الحكومة على تخفيض شرط تملك السيارة المتقادمة من ثلاث سنوات سابقة لموعد إطلاق المبادرة إلى عامين فقط.

جاء ذلك استجابة للعديد من المواطنين الذين يمتلكون سيارات ملاكى متقادمة منذ أقل من 3 سنوات، ويرغبون فى الاشتراك بهذه المبادرة، وهو ما ظهر جليًا خلال الفترة القصيرة الماضية من خلال إحصاء الطلبات المقدمة على الموقع الإلكتروني، حيث وصلت الطلبات المقدمة حتى 18مارس الجارى ٥٩ ألفًا و٣٦٥ طلبًا، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحكومة تخفض مدة تملك السيارة لعامين للاستفادة من "إحلال السيارات المتقادمة"

أعلنت وزارة المالية، أنه فى إطار حرص القيادة السياسية على تيسير شروط الانضمام للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعى، والبنزين»، فقد وافقت الحكومة على تخفيض شرط تملك السيارة المتقادمة من ثلاث سنوات سابقة لموعد إطلاق المبادرة إلى عامين فقط.

جاء ذلك استجابة للعديد من المواطنين الذين يمتلكون سيارات ملاكى متقادمة منذ أقل من 3 سنوات، ويرغبون فى الاشتراك بهذه المبادرة، وهو ما ظهر جليًا خلال الفترة القصيرة الماضية من خلال إحصاء الطلبات المقدمة على الموقع الإلكتروني، حيث وصلت الطلبات المقدمة حتى 18مارس الجارى ٥٩ ألفًا و٣٦٥ طلبًا، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد.

وأكد وزارة المالية، أن هذه المبادرة تتمتع بالمرونة الكافية التي تجعلها تستجيب لنبض الشارع المصرى بعد دراسة الشكاوى الواردة من خلال منظومة المتابعة الإلكترونية للمبادرة وردود أفعال المجتمع بشأنها؛ وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين دون التأثير السلبى على تحقيق أهداف المبادرة، لافتة إلى أن باقى شروط المبادرة سارية وهي: أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن ٢١ سنة ولا تزيد على ٦٥ سنة في حالة التقسيط فقط، وأن تكون السيارة قد مر على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية وباسم المتقدم وتتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى.

التخطيط: "فيتش" تتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6% العام المالى المقبل

أوضحت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري.

أضاف التقرير أن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 21/2022، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لـ"فيتش" فإن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.

كما أضافت "فيتش" أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خلال العام الماضي.

القوى العاملة: صرف مليار و49 مليون جنيه إعانات لـ600 ألف عامل بالسياحة والنسيج

أكدت وزارة القوى العاملة، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف الدفعة 54 من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضررين من فيروس كورونا وقطاع الغزل والنسيج، وقطاعات أخرى، كاشفا عن أن إجمالى ما تم صرف من الصندوق لهذه القطاعات بسبب (كوفيد - 19) وصل إلى مليار و49 مليونا و98 ألف جنيه، صرفت لنحو 600 ألف و519 عاملا، يعملون فى 81 ألفاً 559 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة، وفى مقدمتها السياحة المتضررة.

ولفت الوزارة فى بيان اليوم، إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام ) تم صرف 890 مليونا و407 آلاف جنيه، صرفت لـ509 آلاف و350 عاملا يعملون فى 8354 منشأة، أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 100 مليون و212 ألف جنيه، صرفت لـ77 ألفا و725 عاملا، يعملون فى 100 منشأة، كما تم صرف 58 مليونا و479 جنيها لـ23 ألفا 444 عاملا، يعملون فى 105 منشأة بقطاعات خاص وعام.

الأحوال المدنية: استخراج بطاقة الرقم القومى ووثائق الميلاد عبر الإنترنت

قالت ملازم أول زهراء عبد الكريم، بقطاع الأحوال المدنية، إن وزارة الداخلية تقدم خدماتها الجماهيرية عبر موقعها على شبكة الإنترنت، حيث يستطيع المواطن تقديم طلبات للحصول على كافة مصدرات الأحوال المدنية مثل وثائق "الميلاد والوفاة والزواج والقيد الفردي والعائلي وإصدار بطاقة رقم قومي بدل فاقد وتالف"، وذلك على خلفية حلقة نقاشية بعنوان "التحول الرقمي في الخدمات الأمنية الجماهيرية" وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الداخلية بأهمية التحول الرقمى الذى أصبح ضرورة لمواكبة الثورة التكنولوجية، والانتقال من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية وميكنة الخدمات الحكومية، وتيسيراً على الجماهير والمستفيدين من الخدمات الجماهيرية الشرطية، وترشيداً للنفقات، وفى ضوء الحرص على إرساء استراتيجية التحول الرقمى فى الخدمات الحكومية الجماهيرية التى تقدمها الوزارة، لاسيما فى عدد من المجالات أبرزها "الأحوال المدنية - المرور - الجوازات - الأدلة الجنائية".

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق وصول الفلسطينيين للأقصى لأداء صلاة الجمعة

نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، حواجز حديدية على مداخل البلدة القديمة من القدس وأعاقت وصول المواطنين الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الاحتلال منذ عدة أسابيع يضيق على المقدسيين في البلدة القديمة ويمنعهم من التحرك بحرية بحجة منع انتشار كورونا، مشيرة إلى أن الاحتلال يسعى من وراء تلك الحواجز وعمليات التنكيل لتقليل عدد المصلين الواصلين الى المسجد الاقصى المبارك.