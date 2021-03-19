وأضاف بيرد أن تم إجراء الإسعافات الأولية لاثنين من المصابين - وهما رجل وسيدة - لكنهما توفيا، وتم نقل المصاب الثالث إلى المستشفى حيث كان في حالة حرجة وخضع لعملية جراحية، فيما أصيب الأخير بجروح سطحية وتم نقل أيضًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأشار بيرد، إلى أنه يبدو أن الأشخاص الأربعة يعرفون بعض جيدا، موضحا أن التحقيقات في الحادث لا زالت في مراحلها الأولية، ومن السابق لأوانه إعلان أي تفاصيل عن الحادث أو أي دوافع أدت إليه.