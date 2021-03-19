مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات الجوية الأوكرانية.. صور

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الخميس، أول رحلة طيران للخطوط الجوية "Bess Air lines'' الأوكرانية قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف وعلى متنها 180 راكباً، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وقامت سلطات المطار باستقبال الطائرة برش المياه كعرف دولى متبع لاستقبال أول الرحلات التى تصل إلى المطارات، وبداية من هذه الرحلة تبدأ الشركة بتسيير 4 رحلات أسبوعياً إلى مطار شرم الشيخ حتى إنتهاء الموسم الصيفى.

وقامت إدارة العلاقات العامة بالمطار بتوزيع الشيكولاته والورود على طاقم الطائرة والركاب، وكذلك تسهيل كافة الإجراءات مع الالتزام بالضوابط الاحترازية المتبعة في كافة المطارات المصرية.