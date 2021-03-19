مصر للطيران تسير غدا 65 رحلة دولية وداخلية لنقل 6333 راكبا

تسير شركة مصر للطيران غدًا السبت، 65 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى، على متنهم ما يقرب من 6333 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران فى بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولى إلى كل من (بيروت، بغداد أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، الدوحه، أبوظبي، لندن، نيويورك، موسكو، باريس، مدريد، إسطنبول، بروكسل، جنيف، امستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، عمان، نيروبي، أديس أبابا، الشارقة، إربيل، الخرطوم)، بالإضافة إلى 20 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6333 راكب.