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محافظ مطروح يوجه بإنارة شوارع 43 منطقة وعزبة قبل شهر رمضان

الجمعة، 19 مارس 2021 09:45 ص
محافظ مطروح يوجه بإنارة شوارع 43 منطقة وعزبة قبل شهر رمضان انارة الشوارع المحرومة في مطروح قبل شهر رمضان
مطروح - حسن مشالي

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وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحصر جميع المناطق والعزب التي تحتاج شوارعها للإنارة، بمركز ومدينة مرسى مطروح، استجابة لمطالب الأهالي، وذلك من خلال لجنة لحصر احتياجات كل منطقة أو عزبة لمهمات الإنارة لتوفيرها، وتم حصر 43 منطقة وعزبة للعمل على إنارتها قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وضم تشكيل لجنة لإنارة جميع المناطق والعزب داخل مدينة مرسى مطروح، برئاسة رضا جاب الله رئيس مجلس مركز ومدينة مرسى مطروح، ونائب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، وعضوية ناصر النجار نائب رئيس المدينة، و كامل رزق مدير إدارة الإنارة بمجلس المدينة وباسط جعفر العضو الشعبي باللجنة.

وأكد باسط جعفر عضو اللجنة، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ مطروح، بسرعة إنارة الشوارع المحرومة في نطاق مدينة مرسى مطروح، أسفرت أعمال اللجنة، عن حصر 43 منطقة وعزبة، داخل المدينة وعلى أطرافها، من منطقة الكميلات غرباً وحتى قرية سملا شرقاً، وصدق اللواء خالد شعيب، على صرف جميع مهمات الإنارة، للبدء في التنفيذ والانتهاء من جميع الأعمال قبل بداية شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين، وتحسين أحوالهم.


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