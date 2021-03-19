محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية بعرب مطير ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

أسيوط هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه اللواء يسرى عبدالله رئيس هيئة الابينة التعليمية فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة بمقر وحدة طب الأسرة بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح، ضمن القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والعديد من مسئولى الصحة والمركز.

المحافظ ومرافقوه تفقدوا عيادات القافلة الطبية التى تقوم بالكشف المجانى على المواطنين فى التخصصات المختلفة ومنها النساء والتوليد والباطنة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والصدر والجلدية والأسنان بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة مع تقديم وصرف العلاج للحالات بالمجان من صيدلية القافلة على أن يتم تحويل الحالات المرضية التى تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات وعلاجها على نفقة الدولة بالإضافة إن القافلة تضم مسؤولى التثقيف الصحى والتوعية الصحية فى كافة المجالات بهدف الوصول للمواطن ومنحه التوعية اللازمة مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كما خضع المحافظ للكشف الطبى لقياس الضغط والسكر وتابع إجراءات الكشف على المواطنين.

وثمن محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" معربًا عن تقديره للقائمين على القافلة الطبية مو مؤكدًا على الاهتمام الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيه بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتوفير حياة كريمة لهم وخاصة بالقرى الأكثر احتياجا لافتا إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها لدعم القافلة ونجاحها فى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا موجهًا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالإعلان عن القوافل وموقع تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إلى القافلة الطبية للكشف وصرف العلاج اللازم ومتابعة سير عمل القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه وإعداد تقرير دورى لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا وفقا للخريطة التى أعدتها المحافظة لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجية والارتقاء بالقطاع الصحى بالمحافظة.

على جانب آخر، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبًا لموجة طقس سىء تضرب أغلب محافظات الجمهورية وتوقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية مع ارتفاع فى درجات الحرارة واحتمالية نشاط للرياح محملة بالأتربة والرمال قد تصل إلى حد العواصف على المناطق الصحراوية وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 مارس وحتى الثلاثاء 23 مارس بناءًا على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إنه أصدر توجيهاته بإنعقاد غرفة إدارة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بشكل متسمر على مدار 24 ساعة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة اية طارىء أو سوء فى الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها وذلك بحضور ممثلى كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السىء.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الرياح أو العواصف الترابية والتأكد من سلامة كافة الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث ومعدات التدخل مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف تحسبًا لأية أمطار ومراجعة أعمدة الإنارة فى الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد فى كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلا عن تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات " المياه – الصرف الصحى – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ".

وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة وتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة سقوط الأمطار أو التعرض لعواصف ترابية وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة مشيرًا إلى إستقبال شكاوى المواطنين أو الابلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيء وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها مع نشر كافة البيانات والنشرات الإعلامية بصفة مستمرة على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك والتواصل مع كافة وسائل الاعلام الرسمية لإطلاعهم على آخر المستجدات.

كما يهيب مكتب إعلام محافظة أسيوط الإخوة المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة توخى الحذر وعدم نشر أى معلومات أو بيانات أو إحصائيات عن أية أحداث أو حجم الاضرار ما لم يصرح بها المتحدث الاعلامى للمحافظة أو لم تنشر على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط (www.facebook.com/assioutgovernorate) على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أو الموقع الرسمى للمحافظة (www.assiut.gov.eg).



محافظ أسيوط يتفقد القافلة الطبية