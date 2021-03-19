اليوم السابع
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خالد صلاح
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محافظة القاهرة تطلق مبادرة جمل مدينتك بمشاركة 1000 شاب.. صور

الجمعة، 19 مارس 2021 10:55 ص
محافظة القاهرة تطلق مبادرة جمل مدينتك بمشاركة 1000 شاب.. صور مبادرة جمل مدينتك بمشاركة 1000 شاب

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شهدت محافظة القاهرة صباح اليوم، اصطفاف نحو 1000 شاب وفتاة من مراكز الشباب والكشافة أمام ديوان عام محافظة القاهرة بعابدين لبدء انطلاق فعاليات مبادرة "جمل مدينتك"، والتى تنظمها محافظة القاهرة وينفذها الشباب فى الفترة من 19 مارس حتى 5 أبريل فى جميع شوارع وميادين العاصمة القريبة من مراكز الشباب بالمحافظة .

وأكدت المحافظة فى بيان اليوم، أن الدولة تعتمد بشكل أساسى على الشباب وتهدف الى إعداد جيل لديه الوعى والمعرفة بكافة مسئولياتها ،بالإضافة الى رؤية طموحة فى مجال بناء الإنسان الذى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية وهو ما يعزز فرص الشباب فى المشاركة الايجابية فى الحياة العامة ورفع قيم الانتماء والحس الوطنى لديهم، ويسهم فى تمكين جيل لديه الرغبة فى المشاركة الفاعلة فى تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030  وخطواتها السريعة نحو التنمية.

واصطف الشباب بحديقة ميدان عابدين حاملين اعلام ولافتات المبادرة، كما شهد الاصطفاف عروض للتنورة .

مبادرة جمل مدينتك بمشاركة ألف شاب
مبادرة جمل مدينتك بمشاركة ألف شاب

مبادرة جمل مدينتك
مبادرة جمل مدينتك

المشاركون بمبادرة جمل مدينتك أمام قصر عابدين
المشاركون بمبادرة جمل مدينتك أمام قصر عابدين

جانب من المشاركين بمبادرة جمل مدينتك
المشاركين بمبادرة جمل مدينتك

 


القاهرة

محافظة القاهرة

تجميل الشوارع

نظافة الشوارع

جمل مدينتك

مبادرة جمل مدينتك

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