محافظة القاهرة تطلق مبادرة جمل مدينتك بمشاركة 1000 شاب.. صور

شهدت محافظة القاهرة صباح اليوم، اصطفاف نحو 1000 شاب وفتاة من مراكز الشباب والكشافة أمام ديوان عام محافظة القاهرة بعابدين لبدء انطلاق فعاليات مبادرة "جمل مدينتك"، والتى تنظمها محافظة القاهرة وينفذها الشباب فى الفترة من 19 مارس حتى 5 أبريل فى جميع شوارع وميادين العاصمة القريبة من مراكز الشباب بالمحافظة .

وأكدت المحافظة فى بيان اليوم، أن الدولة تعتمد بشكل أساسى على الشباب وتهدف الى إعداد جيل لديه الوعى والمعرفة بكافة مسئولياتها ،بالإضافة الى رؤية طموحة فى مجال بناء الإنسان الذى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية وهو ما يعزز فرص الشباب فى المشاركة الايجابية فى الحياة العامة ورفع قيم الانتماء والحس الوطنى لديهم، ويسهم فى تمكين جيل لديه الرغبة فى المشاركة الفاعلة فى تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030 وخطواتها السريعة نحو التنمية.

واصطف الشباب بحديقة ميدان عابدين حاملين اعلام ولافتات المبادرة، كما شهد الاصطفاف عروض للتنورة .