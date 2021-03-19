متحف فى تكساس يزيل تمثال لترامب من العرض بعد تعرضه لعدة لكمات من الزوار

أزال متحف الشمع فى ولاية تكساس الأمريكية، تمثال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب من قاعة العرض، بعد أن تعرض للكم المتكرر من قبل الزوار، واضطر متحف لويس توسو لأعمال الشمع في سان أنطونيو، بتكساس، إلى نقل التمثال إلى غرفة تخزين، لأن بعض زوار المتحف يقومون بلكمه، بحسب" ذا هيل".
وقال كلاى ستيوارت، المدير الإقليمي للشركة المالكة للمتحف، إن التمثال تعرض للكم والخدش مما تسبب في الكثير من الضرر لدرجة أنه كان لا بد من سحبه من العرض العام.
تمثال ترامب
وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، وضع متحف مدام توسو في برلين التمثال الشمعي لترامب في صندوق قمامة، وقال مدير التسويق بالمتحف، أوركيد يالسينداج، في ذلك الوقت: "أزلنا المثال كإجراء تحضيرى"، أى خسارته للسباق الرئاسى".
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