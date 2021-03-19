ماهو حمض الكارنتين وما دوره فى مكافحة أمراض القلب وتحسين صحة الجسم؟

ندى سليم

يلعب الكارنتين دورا هاما داخل الجسم، فهو عبارة عن ‏مادة مشابهة للأحماض الأمينية والفيتامينات، وهو حمض أميني ينتج بشكل طبيعي في الجسم، ويساعد على تحويل الدهون إلى طاقة، بالإضافة الى التخلص من بعض الفضلات من الجسم منعا لتراكمها، طبقا لتقرير نشر فى موقع Medicine.



يلعب الكارنتين دورا هاما داخل الجسم

ويؤدى الكارنتين العديد من الوظائف الهامة داخل الجسم:

1.يحمى من أمراض القلب والأوعية الدموية :

وجوده بمستويات طبيعية داخل الجسم يحمى من مضاعفات مرض الدفتيريا، والنوبات القلبية، وأمراض القلب وآلام الساق الناجمة عن مشاكل الدورة الدموية (العرج المتقطع) ، ويعالج انخفاض الدورة الدموية في الذراعين والساقين.

2. تحسين وظيفة المناعة:

يحسن وظيفة المناعة خاصة لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والأشخاص الذين أصيبوا بنوبات قلبية أيضا.

3. الحماية من جفاف العين :

قد يستخدم الكارنتين في الحماية من جفاف العين.

4. يعالج آلام مرضى السرطان:

بعض مرضى السرطان يعانون من انخفاض مستويات الكارنتين في الدم، مما قد يقلل الطاقة ويؤدي إلى التعب، حيث تشير بعض الأبحاث المبكرة إلى أن تناوله قد يحسن مظاهر التعب الجسدى لدى مرضى السرطان.

5. يحمى من السكرى وأمراض الكلى.

يساعد فى الحماية من مرض السكرى وأمراض الكلى.

6. يحمى من فرط نشاط الغدة الدرقية واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط و التوحد .

يساهم فى الحماية من فرط نشاط الغدة الدرقية واضطراب نقص الانتباه