لبنان يقلص قيود فيروس كورونا.. والمغرب يطعم 4258813 باللقاحات

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قررت السلطات اللبنانية تقليص مستوى القيود الرامية إلى الحد من انتشار وباء كورونا، مع بدء المرحلة الرابعة من إعادة فتح البلاد تدريجيا من حالة الإغلاق الشامل، التي انطلقت في 14 يناير الماضي.

وذكرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث أن منع التجول ساري على أن يكون من الساعة الـ8 مساء وحتى الـ 5 فجرا، مع استثناء القطاعات المسموح لها بالعمل طيلة اليوم من حظر التجول، إلى جانب استمرار العمل بالمنصة الإلكترونية الخاصة بمنح الإذون المسبقة؛ للسماح بتنقلات الأشخاص في سبيل ضبط مستويات الحركة ومنع الازدحام والاكتظاظ داخل المؤسسات والقطاعات المختلفة.

وتقرر تمديد ساعات عمل جميع القطاعات التجارية ومحال البيع لتصبح حتى الـ 7 مساء، بعدما كان يُسمح لها بالعمل حتى الـ 5 عصرا، وفي بعض المؤسسات حتى الـ 12 ظهرا فقط.

وسُمح لعدد من المؤسسات التي كانت مغلقة منذ، شهر يناير الماضي، بمعاودة العمل، ومن بينها حضانات الأطفال، والمطاعم لاستقبال الزبائن داخل الصالات، والنوادي الرياضية، وكازينو لبنان، ومراكز الألعاب.

على صعيد متصل، أصدرت وزارة السياحة اللبنانية بيانا تفصيليا بالإجراءات الخاصة لبروتوكول إعادة الفتح الآمن لقطاع المطاعم، وفي مقدمتها توفير التهوئة المستمرة في المؤسسة من خلال نظام التهوئة، مع إبقاء المداخل الرئيسية والنوافذ والواجهات المتوفرة مفتوحة، والالتزام بالقدرة الاستيعابية بنسبة 50% كحد أقصى، وترك مسافة مترين بين الطاولات.

كما تضمنت الإجراءات وجوب إجراء فحوصات مخبرية؛ للكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) لكل الموظفين والعاملين في المطاعم، الذين يحتكون مع روادها، واعتماد نظام الحجز المسبق لمنع الاكتظاظ، والسماح بالجلوس لـ 6 أشخاص كحد أقصى على الطاولة نفسها.

وكانت الحكومة اللبنانية قد وضعت خطة من 4 مراحل ابتداء من 8 فبراير وحتى 22 مارس الجاري، للخروج التدريجي من حالة الإغلاق العام الشامل حتى يمكن كبح التفشي الوبائي لكورونا.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بلغ 4258813 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 6090 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية . مضيفة أن 2352348 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند ، 1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة فى اطار توسيع دائرة التلقيح.