كم تمتد فترة حماية لقاح كورونا وهل يلزم تناول جرعات معززة؟

كتبت فاطمة خليل

إلى متى تستمر المناعة بعد الحصول على لقاح كورونا؟ وهل سنحتاج إلى الحصول على لقاحات سنوية، مثل الكثير من اللقاحات الأخرى؟ أسئلة كثيرة ما زالت بلا إجابة واضحة من العلماء، فلا يزال فيروس كورونا يحير الباحثون حول العالم، حتى بعد اللقاحات التى تم تطويرها، وفى هذا التقرير نتعرف على آراء الخبراء حول المدة التى يعطيك فيها لقاح كورونا الحماية من الفيروس التاجى، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".





قد يستمر فيروس كورونا في العيش معنا لسنوات قادمة، ففي ظل اكتشاف سلالات جديدة لكورونا، من المستبعد أن نتوقع اختفاء الفيروس تمامًا قريبًا، ويعتقد بعض علماء الأوبئة أيضًا أن فيروس كورونا، سيستمر فى الانتشار فى العالم مثل البكتيريا والفيروسات الأخرى، وفى جميع الاحتمالات قد يصبح عدوى مثل الإنفلونزا.

ما المدة التي يعطيك فيها لقاح كورونا الحماية من الفيروس؟

تعمل لقاحات كورونا على تعزيز الاستجابة المناعية للجسم ضد فيروس كورونا عن طريق إنتاج أجسام مضادة تتعرف على العدوى وتتجنبها في المستقبل ومع ذلك، نظرًا لأنه فيروس جديد ولقاح أحدث نسبيًا، فلا توجد بيانات حقيقية تشير إلى مدى حماية الشخص حقًا بعد التطعيم.

وقال الدكتور سوسيل بيندرو، رئيس قسم أمراض الرئة التداخلية، بمستشفى ومركز أبحاث جاسلوك بالهند، إن الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاح، أو المناعة الاصطناعية دائمًا ما تكون أقل من المناعة الطبيعية.

وأضاف: "يصاب الناس بكورونا ثم تتلاشى الأجسام المضادة الطبيعية المعادلة فى مدة أقصاها 6-7 أشهر وبالنسبة لبعض المصابين بأمراض مصاحبة خطيرة، يمكن أن يزول بشكل أسرع، لذلك يجب أن يتذكر الناس أنه حتى المناعة الاصطناعية، فى هذا الوقت، ستستمر لفترة مماثلة نسبيًا ولا يمكننا أن نتوقع أن تعمل اللقاحات مثل السحر".

وقال الدكتور بهاريش ديديا، استشارى الرعاية الحرجة، بمستشفى هندوجا خار بالهند، إن اللقاحات بينما هى واحدة من أكثر الأدوات فاعلية فى الوقت الحالى قد لا تكون فعالة كما نعتقد.. وبالنظر إلى طريقة الطفرات الجديدة يمكن أن يحدث أن يحتاج الناس إلى جرعات معززة أو يخضعون لاختبارات منتظمة للأجسام المضادة لتأكيد مدى قوة المناعة".

هل سنحتاج إلى جرعات سنوية أم جرعات معززة؟

إذا كان اللقاح يعمل مثل اللقاحات الفيروسية الأخرى، والتي تخضع لتحديث منتظم ولقطات معززة، فسيحتاج الأشخاص إلى جرعات إضافية أو سنوية كل عام إذا استمرت الطفرات الجديدة في الظهور ، فقد تكون هناك حاجة إلى جرعات منتظمة أو إضافية.

وتعمل شركات مثل Pfizer-BioNTech أيضًا على اختبار كفاءة جرعة معززة، قد تساعد في إبطال المخاطر المرتبطة بالسلالات الجديدة.

وحصلت جونسون وجونسون أيضًا مؤخرًا على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وهو عبارة عن حقنة تستخدم مرة واحدة قد تكون فعالة ضد غالبية السلالات.