فران يقتل جدته بالمنيا لسرقة قرطها الذهبى والحصول على الميراث

كتب محمود عبد الراضي

تخلص شخص من جدته فى المنيا لسرقة قرطها الذهبى، وألقت الشرطة القبض عليه وأحالته للنيابة. تلقى مركز شرطة المنيا، بلاغا من موظف يبلغ من العمر 45 عاما، مقيم بدائرة المركز بتغيب والدته ربة منزل تبلغ من العمر 75 سنة، مقيمة بذات الناحية عقب خروجها من المنزل.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدست سليم ومشاركة مفتشى القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن المنيا إلى أن آخر مشاهدة للمتغيبة كانت برفقة حفيدها "فران 25 سنة مقيم بذات الناحية له معلومات جنائية" ومُنذ تاريخ الإبلاغ عن الغائبة اختفى المذكور عن محل إقامته وأغلق هاتفه المحمول ولم يتصل بأهليته.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، عن ضبط المذكور وبمناقشته اعترف بقتل جدته عن طريق كتم أنفاسها ووضعها داخل جوال والتخلص منها بإلقائها بمصرف بدائرة المركز عقب استيلائه منها على قرطها الذهبى وحتى تتمكن والدته من الحصول على الميراث من جدته.