عروض الرياضات المائية تتصدر فعاليات الملتقى الدولى للسياحة بأسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

تواصلت فعاليات العروض الرياضة المائية، لليوم الثانى على التوالى، ضمن الملتقى الدولى للسياحة الرياضية بأسوان.

وشهد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، اليوم، الجمعة، فعاليات الملتقى الدولى للسياحة الرياضية والتى بدأت بعروض الرياضة المائية تحت عنوان المهرجان المائى وعروض الشراع والكياك، وذلك من خلال مشاهدة وعروض وإمكانيات الجامعة من لنشات وقوارب مائية استخدمت فى الألعاب المائية ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى نفذتها جامعة أسوان.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات صحفية، أن فعاليات الملتقى الدولى للسياحة الرياضية انطلقت منذ أمس الخميس وتنتهى غدا السبت ويقام الملتقى مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من تداعيات فيروس كورونا على أرض محافظة أسوان.

وأشار الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة إلى الإمكانيات التى تمتلكها جامعة أسوان مرسى مائى يساعد على استضافة البطولات القمية والأنشطة الرياضية الطلابية من مختلف الجامعات المصرية والأفريقية، وذلك فى إطار التعاون بين كلية التربية الرياضية وبين عدد من المؤسسات الرياضية والسياحية المختلفة فى مصر والوطن العربى والعالم التى حظيت بمشاركتها فى هذا المؤتمر الدولى على أرض أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد والفنون والشباب العربى الإفريقي.

وأشاد الدكتور كمال الدين درويش، رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات بالمنشآت الرياضية التى شهدتها جامعة أسوان والجهد المبذول فى تطوير كلية التربية الرياضية وأنشطتها المختلفة بجامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب، وذلك فى إطار التعاون بين الوزارات المختصة التعليم العالى والسياحة الآثار والشباب والرياضة وأوصى بإنشاء مركز للألعاب الرياضية المائية لاتحاد الرياضى المصرى للجامعات بأسوان وذلك لامتلاك جامعة أسوان مقومات هذه الألعاب ولا تملكها أى جامعة أخرى.

وأوضح الدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات أهمية الرياضة والأنشطة الطلابية التى تدعمها الدولة من خلال وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأهمية موقع جامعة أسوان وكونها البوابة الجنوبية للتواصل مع جامعات القارة الإفريقية.

كما قام ضيوف المؤتمر برحلة سياحية إلى أماكن أبو الهوا وجزيرة النباتات ومتحف النوبة وغرب سهيل والمسلة الناقصة وعقد ندوة تعريفية للملاحة الرياضية وندوة أخرى تحت عنوان مستقبل منافسات التجديف الكانوى والكياك فى أسوان، والتى يحاضرهما أحمد عبدالخالق مدير السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة واللواء مؤنس فؤاد .



















