ضبط 3 أطنان دواجن و 208 لترا زيوت سيارات وأغذية فاسدة بالشرقية وبنى سويف

الشرقية - إيمان مهنى – بنى سويف – هانى فتحى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 208 لترات زيوت سيارات غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع بدون ترخيص فى حملات تفتيشية ورقابية بنطاق مركز فاقوس ، ذلك إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

قال بيان، إن إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين شنت حمله مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية ومجدى فرج رئيس قطاع وسط الشرقية والمفتشون بالمديرية ومداهمة مصنع بناحية مركز فاقوس مقام وسط الأراضى الزراعية يقوم بتجميع زيوت سيارات مرتجعة وسبق استخدامها وإعادة تعبئتها مرة أخرى وبالتفتيش داخل المصنع.

وأوضحت وكيلة الوزارة أن الحملة التموينية أسفرت عن ضبط 13 كرتونة بكل كرتونة 4 جركن زيت سيارات زنة الواحد 4 لترات معبأه ومجهزة للبيع، بخلاف عدد كبير من العبوات الفارغة مختلفه الأصناف والأحجام وقيام عمال المصنع بلصق الاستيكرات على الجراكن، تم التحفظ على المضبوطات بإجمالى 208 لتر زيوت، وتحرير المحضر رقم 706 جنح ا د ط مركز فاقوس ضد م م ت مدير المصنع لإدارته وتشغيله مصنع زيوت سيارات بدون ترخيص من الجهات المختصه واستخدامه زيت سيارات مرتجعة وإعادة بيعها مرة أخرى بالسوق السوداء مما يعد غش وتدليس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فى سياق متصل، قال الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بإداراتى منيا القمح وههيا البيطرية بالإشتراك مع الجهات المعنية مجالس المدن - الرقابة التموينية ، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك قامت بشن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك، وأسفرت عن ضبط 2 طن 500 كجم دواجن بمجزر للدواجن بمنيا القمح، و750 كجم لحوم مفرومة و100 كجم كبدة بسيارة نصف نقل مغطاة بههيا وتحمل أرقام محافظة الفيوم محملة بلحوم مفرومة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وبدون بيانات وتم تحرير محضرين مخالفة لمجزر الدواجن وصاحب السيارة النصف نقل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.

وفى بنى سويف وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذاية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجه كافة صور الغش التجارى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذى عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية ، مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائى بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية،وبناء على ذلك قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية بعمل حملة على المنشآت الغذائية بقرية كفر درويش، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والجهات المعنية.

وقامت الحملة بالمرور على 21 منشأة، وتم سحب 27 عينة أغذية مختلفة وإرسالها لمعمل التحليل، وإعدام 32 كجم من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية، وتحرير 5 محاضر جنحة للمخالفة للقرار 96 لسنة 67 لعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية، وتحرير 18 محضر بواقع: 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية و 13 محضر لعدم حملهم شهادات صحية لمزاوله المهنة، وقد شارك فى الحملة كل من: محمد محمود مراقب أول الأغذية ، أحمد رجب، محمد عبدالقادر، مفتشى الأغذية ، الدكتور عادل جرجس من الطب البيطري.