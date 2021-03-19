اليوم السابع
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الجمعة، 19 مارس 2021 03:52 م
خالد صلاح
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ضبط مخدرات ومخالفات مرورية وتموينية متنوعة فى حملة أمنية بأسوان

الجمعة، 19 مارس 2021 03:38 م
ضبط مخدرات ومخالفات مرورية وتموينية متنوعة فى حملة أمنية بأسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - فريق المحافظات

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم، الجمعة، حملة أمنية، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وتم ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما كمية من البانجو المخدر تزن 800 جرام، و170 جرام حشيش.
 
وفي مجال ضبط قضايا المسطحات المائية، تم ضبط 6 قضايا، علي النحو التالى: 6 محاضر ضد المخالفين لقانون الرى وفي مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 612 حكما، شملت: ضبط جناية و129 حكم حبس جزئى، و26 حكم حبس مستأنف، و307 أحكام غرامات، و149 حكم مخالفات.
 
وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 25 قضية تموينية، على النحو التالى: 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و2 قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية.
 
وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 600 مخالفة مرورية علي النحو التالى: التصالح الفوري فى 94 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 99 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 122 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 125 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط 4 توك توك بدون ترخيص، وكذا 3 حجز إداري بناء علي قرار المحافظ.
 
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطى المخدرات.

 


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