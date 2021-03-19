ضبط عامل بحوزته ربع كيلو شابو و41 تذكرة هيروين بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب سوهاج، برئاسة الرائد عزت سليمان، رئيس وحدة المباحث من إلقاء القبض على عامل يقيم بدائرة المركز وبحوزته 88 تذكرة من مخدر الشابو، وزنت 250 جراما و41 تذكرة هيروين، وذلك بقصد الإتجار.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام عامل بجلب كمية من المواد المخدرة، بقصد الإتجار متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعرض المعلومات على اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، قرر سرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد أسامه طنطاوى، وكيل الفرع، المقدم مصطفى فرغل، مفتش المباحث، والرائد عزت سليمان، رئيس وحدة مباحث المركز.

وعقب استئذان النيابة العامة، تم استهدف المتحر عنه وتبين أنه عامل 29 سنة ويقيم دائرة المركز والسابق اتهامه فـي "7 " قضايا مخدرات, مشاجرة , سلاح بدون ترخيص، أخرهم قضية " إحراز سلاح "والاتجار فـي المواد المخدرة تم الدفع بمأمورية بالاشتراك وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية، أسفرت عن ضبط المتحرى عنه وبحوزته" 88 " تذكرة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 250 جرام، و" 41 " لفافه قصديريه لمسحوق الهيروين المخدر يزنوا حوالي 123 جرام مبلغ 2400 جنيهاً وهاتف محمول، وتـــــم التحفــــــظ علــــي المضبوطـــات.

جاءت عملية الضبط فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بالرقي بمستوي المنظومة الأمنية وتكثيف التواجد الأمني لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والمخلين بقواعد الأمن العام للارتقاء بمعدل الأداء الأمني والذي يعد ثمرة الجهود المبذولة في شتي مجالات الأمن العام، وخاصة فـي مجال ضبط قضايا المواد المخدرة.