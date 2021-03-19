صور.. محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان فى موسكو

(وكالات)

اجتمع وفدان من الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» فى موسكو، بحضور وفود دولية لإجراء مفاوضات من أجل تشكيل إدارة انتقالية قبل انسحاب محتمل للقوات الأمريكية.

ودعا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، عقب استقبال الوفود المختلفة، واشنطن وطالبان إلى الالتزام ببنود الاتفاق الذى أبرمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فى فبراير 2020 مع حركة طالبان.

وبموجب هذا الاتفاق، تعهدت الولايات المتحدة بسحب كل قواتها من أفغانستان بحلول مايو 2021 مقابل ضمانات فى مجال الأمن والتزام طالبان بالتفاوض مع كابول.

وتجرى المحادثات فى موسكو بحضور مبعوثين باكستانيين وصينيين وأمريكيين بالتوازى مع المحادثات التى بدأت فى سبتمبر.

وأعرب لافروف عن أسفه لأن الجهود المبذولة لإطلاق العملية السياسية لم تسفر عن نتائج بعد، آملاً فى أن تساعد محادثات موسكو فى تهيئة الظروف للتقدم. وشدد لافروف على أنه «فى ظل ظروف تدهور الوضع العسكرى والسياسي، فإن من غير المقبول حدوث تأخير جديد فى مفاوضات السلام». إلى ذلك، لقى 9 أشخاص على الأقل مصرعهم فى تحطم مروحية عسكرية وسط أفغانستان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أمس. وتحطمت المروحية مساء أمس الأول، فى منطقة بولاية «وردك» التى تشهد قتالاً بين القوات الحكومية الأفغانية والمجموعات المسلحة المحلية.

وذكرت الوزارة فى بيان أن «4 من أفراد الطاقم و5 من أفراد قوات الأمن لقوا مصرعهم، وتم الإعلان عن فتح تحقيق فى ملابسات الحادث».

وأكد محب الله شريفى المتحدث باسم ولاية وردك سقوط الطائرة من دون أن يكشف أى تفاصيل عن ملابساته.



محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان



محادثات بين الحكومة الأفغانية وقادة طالبان



موسكو تستضيف محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان