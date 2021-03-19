شرم الشيخ تستعيد مكانتها السياحية رغم جائحة كورونا.. فيديو

كتب محمد السيد

رصدت كاميرا "اليوم السابع" مشاهد حية من شرم الشيخ بجنوب سيناء تؤكد استعادة مدينة السلام مكانتها السياحية، حيث تشهد رواج سياحى كبير خلال الفترة الماضية.

ويُذكر أن هناك أنشطة متنوعة ورياضات بحرية متعددة يمارسها الجميع على الشواطئ ذات الرمال الناعمة، والتى تتمتع بالعديد من المزايا السياحية، فضلا عن أن جبال شرم الشيخ وصحاريها تمثل فضاء رحب أمام هواة سياحة السفارى، كما أن المدينة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة على مستوى البنية الأساسية وتطوير الشوارع والميادين الرئيسية.

وكان قد استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، أمس الخميس، أول رحلة طيران للخطوط الجوية "Bess Air lines'' الأوكرانية قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف وعلى متنها 180 راكباً، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وقامت سلطات المطار باستقبال الطائرة برش المياه كعرف دولى متبع لاستقبال أول الرحلات التى تصل إلى المطارات، وبداية من هذه الرحلة تبدأ الشركة بتسيير 4 رحلات أسبوعياً إلى مطار شرم الشيخ حتى انتهاء الموسم الصيفى.

وقامت إدارة العلاقات العامة بالمطار بتوزيع الشكولاتة والورود على طاقم الطائرة والركاب، وكذلك تسهيل كافة الإجراءات مع الالتزام بالضوابط الاحترازية المتبعة في كافة المطارات المصرية.