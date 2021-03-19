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سقوط 3 متهمين بإشعال النيران فى عقار بعد سرقته بمنطقة الموسكى

الجمعة، 19 مارس 2021 10:06 ص
سقوط 3 متهمين بإشعال النيران فى عقار بعد سرقته بمنطقة الموسكى حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على 3 عاطلين وراء إشعال النيران في عقار بمنطقة الموسكى بداخل محلات ومخازن بعد سرقتها لإخفاء شبهة السرقة، وتم فحص الكاميرات بالمكان، والتي أظهرت قيامهم بإشعال النيران في المكان، وحرر محضر بالواقعة.

 

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق بالعقار، وعلى الفور انتقل مسئولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحى لمكان الحادث .

 

وتبين أن الحريق نشب بالدور الثانى والثالث بالعقار المكون من أرضى و3 أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية، بسبب ماس كهربائى، والدور الثانى والثالث، عبارة عن محلات ومخازن إكسسوار موبايلات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق دون إصابات أو وفيات.


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