سقوط صراف ضرائب استولى على أموال مواطن فى سوهاج

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج) بقيام (صراف بإحدى مصالح الضرائب العقارية - مقيم بسوهاج) بتحصيل مبالغ ماليه منه، وأثناء مراجعته للإقرار الضريبى الخاص به بالمأمورية، اكتشف قيام المشكو فى حقه بتوريد قيمة أقل من التى قام بسدادها والمثبتة بصور قسائم التوريد المسلمة له.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وتبين قيام المذكور باستغلال طبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل قيمة رسوم الضرائب العقارية من الممولين وتوريدها لخزينة جهة عمله وقام بتحصيل مبلغ مالى من الشاكى قيمة رسوم ضرائب عقارية، وتسليمه صور قسائم توريد بقيمة المبلغ، وعقب ذلك قام بالتلاعب فى أصل قسائم التوريد وإثبات تحصيله مبلغ مالى آخر وهى قيمة أقل من المحصل الفعلى المدون بأصول تلك القسائم، والاستيلاء على الفارق لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.