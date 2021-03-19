سقوط صاحب صيدلية بحوزته كمية من الأدوية المهربة جمركيا فى القاهرة

كتب عبد الله محمود

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب صيدلية، بحوزته 35 ألف قرص أدوية "مهربة جمركياً"، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين، يفيد بضبط المدير المسئول عن صيدلية، وبحوزته 35 ألفا و800 قرص أدوية "بشرية – منشطات" مهربة جمركياً وغير مسجلة وغير مصرح بتداولها بالأسواق بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، لترويجها على عملائه، وبقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة للتحقيق.