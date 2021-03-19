اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مارس 2021 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الجمعة 19-3-2021 بالبنوك

الجمعة، 19 مارس 2021 12:51 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 19-3-2021 بالبنوك اليورو
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 19-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.61 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وعالميا، انخفض مؤشر الدولار نحو 0.1 بالمئة إلى 91.689 بعد أن ارتفع ما يصل إلى 0.2 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وربح اليورو مقابل الدولار بعد أن سجل أسوأ أداء يومي في أسبوعين أمس الخميس. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3951 دولار.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.67 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.61 جنيه للشراء .

18.85 جنيه للبيع .

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.61 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.65 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.66 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.72 جنيه للشراء.

18.89 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.62 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد

اليوور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة