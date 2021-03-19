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زى النهاردة.. جنايات القاهرة تفض أحراز المتهمين بقضية "أحداث عنف المطرية"

الجمعة، 19 مارس 2021 05:00 ص
زى النهاردة.. جنايات القاهرة تفض أحراز المتهمين بقضية "أحداث عنف المطرية" المستشار شبيب الضمرانى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة منذ 4 سنوات، وتحديدا يوم 19 مارس 2017، فضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، الأحراز الخاصة بقضية "أحداث عنف المطرية"، والمتهم فيها 30 متهما، وضمت الأحراز بندقية خرطوش وعدد من الهواتف المحمولة، وطلقات نارية.

 

وكان تشكيل الدائرة وقت انعقاد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى.

 

وخلال تلك الجلسة، فضت المحكمة الحرز الأول، وهو عبارة عن بندقية خرطوش محلية الصنع، وحرز ثان عبارة علبة صفراء اللون بداخلها عددا من الهواتف المحمولة، ومجموعة من الطلقات النارية.

 

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم كونوا فى 25 يناير من عام 2015 وآخرون مجهولون عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

 

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.


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