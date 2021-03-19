زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب منطقة التبت

وكالات

أفاد مركز الزلازل الصيني أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر وقع اليوم الجمعة في منطقة التبت ذاتية الحكم بغرب الصين، وأضاف المركز أنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 14:11 بالتوقيت المحلي في مقاطعة ناغتشو، وأن مركز الزلزال كان يقع في عمق 10 كيلومترات.

من جانبه قال التلفزيون المركزي الصيني إن نحو 2.1 ألف شخص كانوا متواجدين على بعد 20 كيلومترا من مركز وقوع الزلزال، فيما كان نحو 8.8 ألف شخص متواجدين على بعد 50 كيلومترا منه، ونحو 110 آلاف شخص على بعد 100 كيلومتر.

ولا توجد حتى الآن أى معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.