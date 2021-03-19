اليوم السابع
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الجمعة، 19 مارس 2021 04:25 م
خالد صلاح
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روسيا تخفض تمثيلها في اجتماع مجلس الأمن الدولي مع بايدن

الجمعة، 19 مارس 2021 04:00 م
روسيا تخفض تمثيلها في اجتماع مجلس الأمن الدولي مع بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن
وكالات

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قال ديمتري بوليانسكي، النائب الأول لسفير روسيا في الأمم المتحدة، إن روسيا هي الدولة الوحيدة العضو في مجلس الأمن التي لم يمثلها مندوبها الدائم في الاجتماع الافتراضي مع الريس الأمريكي جو بايدن.
 
وحسبما أفادت روسيا اليوم، كتب بوليانسكي على تويتر قائلا: "مثلت روسيا آنا إفستينييفا نائبة المندوب الدائم. ولم تأخذ الكلمة".
 
وأشار الدبلوماسي الروسي في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي إلى أن الموقف من تصريح بايدن الأخير عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يثر في الاجتماع.
 
وكان البيت الأبيض قد أعلن وقت سابق أن بايدن عقد اجتماعا مع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، حثهم خلاله على التعامل مع النزاعات في ميانمار وإثيوبيا وليبيا وسوريا واليمن.
 
كما قال الرئيس الأمريكي إن واشنطن تريد إظهار "قيادة عالمية قائمة على القيم" وإعادة التعامل مع المؤسسات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة.
 
وكانت موسكو استدعت سفيرها لدى واشنطن أناتولي أنتونوف في وقت سابق للتشاور بعد أن اتهم مجتمع الاستخبارات الأمريكي السلطات الروسية بالتدخل المزعوم في انتخابات 2020.
 
 

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