رئيس وزراء بريطانيا يتلقى لقاح أسترازينيكا ليطمئن المواطنين (صور)

كتب عبد الوهاب الجندى

تلقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليطمئن مواطنيه بأن اللقاح آمن.

وكان جونسون، البالغ من العمر 56 عاما، قد حث البريطانيين على أخذ هذا اللقاح، وأكد بأن خارطة الطريق التي طرحتها حكومته لإخراج البلاد من إجراءات الإغلاق التي تخضع لها "تسير كما هو مخطط لها". وقال إن الخارطة "لم تتغير" رغم انخفاض عدد جرعات اللقاح المتوفرة.

من جانب آخر، استأنفت عدة دول أوروبية استخدام لقاح أسترازينيكا، بعد تأكيد وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بأنه "آمن وفعّال".



جونسون بعد تلقى اللقاح