اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مارس 2021 09:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس وزراء بريطانيا يتلقى لقاح أسترازينيكا ليطمئن المواطنين (صور)

الجمعة، 19 مارس 2021 09:02 م
رئيس وزراء بريطانيا يتلقى لقاح أسترازينيكا ليطمئن المواطنين (صور) جونسون يتلقى لقاح كورونا
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليطمئن مواطنيه بأن اللقاح آمن.

وكان جونسون، البالغ من العمر 56 عاما، قد حث البريطانيين على أخذ هذا اللقاح، وأكد بأن خارطة الطريق التي طرحتها حكومته لإخراج البلاد من إجراءات الإغلاق التي تخضع لها "تسير كما هو مخطط لها". وقال إن الخارطة "لم تتغير" رغم انخفاض عدد جرعات اللقاح المتوفرة.

من جانب آخر، استأنفت عدة دول أوروبية استخدام لقاح أسترازينيكا، بعد تأكيد وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بأنه "آمن وفعّال".

جونسون بعد تلقى اللقاح
جونسون بعد تلقى اللقاح

 

جونسون يتلقى اللقاح
جونسون يتلقى اللقاح

 


جونسون يتلقى لقاح كورونا

جونسون

لقاح كورونا

كورونا

لقاح أسترازينيكا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أبرز لقطة.. باحث مصرى شارك فى تجارب استرازينيكا لـ"مصر تستطيع": لم نرصد مشكلة فى استخدامه

الجمعة، 19 مارس 2021 06:00 ص

قضايا التوك شو.. لقاح استرازينيكا وظهور عمر كمال كممثل فى مسلسلات رمضان

الجمعة، 19 مارس 2021 05:00 ص

التليفزيون هذا المساء.. كواليس أزمة ظهور عمر كمال كممثل فى مسلسلات رمضان تتصدر التريندات.. الطب الوقائى: لقاح كورونا يوفر الحماية للمتلقى.. باحث مصرى شارك فى تجارب استرازينيكا: لم نرصد مشكلة فى استخدامه

الجمعة، 19 مارس 2021 02:00 ص

قبرص وإيطاليا تعلنان خططهما لاستئناف استخدام لقاح استرازينيكا

الخميس، 18 مارس 2021 09:44 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة