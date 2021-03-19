دراسة بريطانية: أطفال مصابون بكورونا عانوا من مشكلات صحية 8 أشهر بعد التعافى

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة تابعة لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن أطفالا من الذين عانوا من كورونا، واجهوا أعراضا لمدة تزيد عن 8 أشهر في المتوسط، ووفقا لتقرير جريدة "Metro" عانى حوالي 95 ٪ من الذين شملهم استطلاع ببريطانيا من 4 مشكلات صحية أو أكثر، وعلى الرغم من تحذير العلماء من وجود قيود على الدراسة، لكن مجموعة الأطباء التى تلاحظ مرضى كورونا الطويل تقول إنها تأتي وسط عدم وجود أبحاث موثوقة.



الاطفال يعانون من كورونا الطويل

ووفقا للتقرير، تم نقل 22 طفلًا فقط من الأطفال الذين خضعوا للدراسة إلى المستشفى في البداية، لكن متوسط ​​مدة استمرار الأعراض بين المجموعة ككل كانت 8.2 شهرً، وقال الباحثون إن 56٪ من الأطفال المشاركين من الإناث يعتقد أنهم أصيبوا بالفيروس بين يناير 2020 ويناير 2021.

وكانت الأعراض الأكثر شيوعًا التي أبلغوا عنها الأطفال هي، التعب والضعف (87٪) والتعب (80٪) والصداع (79٪) وآلام البطن (76٪) وآلام العضلات والمفاصل (61٪).

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن حوالي واحد من كل 10 أشخاص مصابين بفيروس كورونا يصاب بـ كورونا لفترة طويلة - وهو مصطلح شامل للأشخاص الذين لا يزالون يعانون من الأعراض بعد 12 أسبوعًا.



اطفال يعانون من أعراض كورونا الطويلة

كما عانى أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع الجديد من الشعور بالضيق والطفح الجلدى، وكشف المؤلفون أن أكثر من ربع المرضى عانوا من أعراض مستمرة بعد الإصابة، حيث طالبوا بشكل عاجل بإجراء مزيد من الأبحاث حول الحالة.