خطوات اتخذتها جهات التحقيق لكشف لغز العثور على جثة "فتاة الطالبية"

كتب أحمد الجعفرى

جثة مجهولة لفتاة فى العقد الثالث من عمرها عثرت عليها أجهزة الأمن بالطالبية فى الجيزة، لتبدأ معها رحلة البحث عن تفاصيل مقتلها.

جهات التحقيق اتخذت عدة قرارات، من بينها تشريح الجثمان، للوقوف على الإصابات التى لحقت بها وأسفرت عن وفاتها، وكيفية حدوث تلك الإصابات.

بعد بحث طويل، توصلت أجهزة الأمن لهوية الفتاة، وبالتالى تحديد أسرتها، فتم استدعائهم لمعرفة ظروف اختفائها، ومن قد يكون وراء مقتلها.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أسرة الفتاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، لكشف لغز الجريمة.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.