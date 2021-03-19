حقيقة ظهور حيوان غريب آثار الرعب فى قرية بالمنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الذعر انتابت أهالى قرية إسطنها، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك عقب ظهور على حيوان غريب على أحد أسطح المنزل الكائن بجوار منزلنا على ترعة الخضراوية بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

ويقول أحمد مصطفى عبد المجيد محمد محامى، مقيم بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، إن شقيقى الأصغر محمد مصطفى شاهد منذ يوم الجمعة الماضية حيوان غريب على أحد أسطح المنزل الكائن بجوار منزلنا على ترعة الخضراوية بالقرية، وعلى الفور التقطت بعض الصور للحيوان الغريب والذى لا يشبه الكلب ولا الثعلب ولا الذئب إنما هو شكله غريب عبارة عن جلد بدون شعر ولا يزيد ارتفاعه عن ارتفاع الكلب ولونه داكن اللون، له أذنان طويلة وعريضة.

ويضيف أحمد مصطفى: على الفور قام شقيقى عقب التقاط الصور بنشرها فى جروبات القرية لكى يقوم الأهالى بالتحذير منها خوفا على الأطفال الصغار، لأنها تشبه الساعة وهو الأمر الذى أدى إلى قيامه بالتنبيه على أهالى القرية خوفا عليهم .

ويشير أحمد مصطفى إلى أنه عقب نشر الصور للحيوان الغريب قال أحد المواطنين إنه رأى هذا الكائن الغريب خلال الأسبوع الحالى وقام بقذفه بالحجارة والغريب أنه لا يجرى ويمشى بكل بطء وهذا الأمر الذى يثير دهشتنا.

ويضيف أحمد مصطفى، أن فريق من الطب الوقائى حضر اليوم إلى القرية وعقب رؤيتهم للصور لم يجزموا ما هو ذلك الحيوان .