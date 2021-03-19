اليوم السابع
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حريق بمصفاة تكرير البترول فى الرياض بعد استهدافها بطائرات مسيرة

الجمعة، 19 مارس 2021 03:47 م
حريق بمصفاة تكرير البترول فى الرياض بعد استهدافها بطائرات مسيرة حريق - أرشيفية
وكالات

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صرح مصدرٌ مسؤولٌ فى وزارة الطاقة السعودية بأنه عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت مصفاة تكرير البترول فى الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته، بحسب "واس".

وأكّد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية فى الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة فى العالم، والاقتصاد العالمى كذلك.


وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التى تنفذها أو تدعمها.


السعودية

مصفاة نفط

البترول

الطاقة السعودية

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