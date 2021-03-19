حبس متهمين بالاتجار فى الأقراص المخدرة داخل صيدلية بـ6 أكتوبر 4 أيام

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس شخصين متهمين بالاتجار فى الأقراص المخدرة بمدينة أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت جهات التحقيق، بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين، وعرضها على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لاستكمال التحقيقات، وإحالة القضية للمحكمة المختصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بالإتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهما متخذان من محل عملهما بإحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهما حال تواجدهما بالصيدلية المشار إليها، وبحوزتهما 6408 أقراص مؤثرا على الحالة النفسية والعصبية "مختلفة الأنواع"- 142 قرصا مهربا "مختلفة الأنواع" ومجهول المصدر وغير مسجل - 86 عبوة قطرة لعقار "ميدرابيد" ويتم بيعها بأعلى من سعرها - مبلغ مالى - 4 هواتف محمول .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترفا بارتكاب نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه لصالح أحد الأشخاص "محدد" والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.