اليوم السابع
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"جردل الفسفور" فى السويس عشق أهالى عروس البحر الأحمر.. فيديو

الجمعة، 19 مارس 2021 03:53 ص
"جردل الفسفور" فى السويس عشق أهالى عروس البحر الأحمر.. فيديو
السويس- سيد نون

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يعشق أبناء محافظة السويس جميع الأسماك بأنواعها، واستطاعوا الإبداع فى أنواع أكلات الأسماك، وظهر خلال الفترة الماضية أكلة جديدة أطلقوا عليها اسم "جردل الفسفور"، الذى جذب الجميع بالمحافظة.

ويتكون "جردل الفسفور" من أسماك الاستكاوزا والكابوريا والجمبرى وبلح البحر والجندوفلى، ومن شروط إعداد جردل الفسفور هو أن تكون الأسماك طازجة، ويؤكل مباشرة بعد دقائق من إعداده.

وقال أحمد الجاسر، صاحب فكرة أكلة جردل الفسفور، إن السوايسة يعشقون الأسماك بجميع أنواعها، ولا يوجد مقارنة بين سمك السويس وأى سمك من مكان آخر.

وأضاف أحمد: "قمت بتنفيذ فكرة جردل الفسفور وجمعت به أهم أنواع الأسماك الغنية بالفسفور، من بينها الاستكاوزا والكابوريا والجمبرى وبلح البحر والجندوفلي".


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