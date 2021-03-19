تنفيذ 85% من مشروع محطة معالجة صرف دنوهيا بالشرقية ضمن "حياة كريمة"

الشرقية - إيمان مهنى

أكد نبيل فاروق، رئيس مركز الزقازيق بالشرقية، أن محطة معالجة صرف صحى دنوهيا و8 محطات رفع والمُقامة بتكلفة مبدئية 400 مليون جنيه، وصلت نسبة التنفيذ فيها حوالى 85%، والذى من المقرر دخولها الخدمة فى نهاية العام الحالى، ذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات.

وأوضح رئيس المدينة، فى تصريح خاص، أن المشروع بطاقة استيعابية 14 ألف م3/ اليوم، يخدم قرى "دنوهيا – الزهراء – كفر أباظة – أنشاص البصل – طهره حميد"، حيث بدأ تنفيذ المشروع فى نهاية عام 2018 م ومن المقرر نهو الأعمال بالمشروع ودخوله الخدمة الفعلية نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أنه جارٍ تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحى بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و356 مليون جنيه والتى تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.