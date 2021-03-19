اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مارس 2021 09:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ 85% من مشروع محطة معالجة صرف دنوهيا بالشرقية ضمن "حياة كريمة"

الجمعة، 19 مارس 2021 09:00 ص
تنفيذ 85% من مشروع محطة معالجة صرف دنوهيا بالشرقية ضمن "حياة كريمة" محطه صرف صحى - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد نبيل فاروق، رئيس مركز الزقازيق بالشرقية، أن محطة معالجة صرف صحى دنوهيا و8 محطات رفع والمُقامة بتكلفة مبدئية 400 مليون جنيه، وصلت نسبة التنفيذ فيها حوالى 85%، والذى من المقرر دخولها الخدمة فى نهاية العام الحالى، ذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات.

وأوضح رئيس المدينة، فى تصريح خاص، أن المشروع بطاقة استيعابية 14 ألف م3/ اليوم، يخدم قرى "دنوهيا – الزهراء – كفر أباظة – أنشاص البصل – طهره حميد"، حيث بدأ تنفيذ المشروع فى نهاية عام 2018 م ومن المقرر نهو الأعمال بالمشروع ودخوله الخدمة الفعلية نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أنه جارٍ تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحى بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و356 مليون جنيه والتى تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.


مشروعات صرف صحي

الشرقيه

اخبار الشرقيه

حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يُرسى دعائم الحماية الاجتماعية × 7 سنوات.. "حياة كريمة" أضخم مبادرة إنسانية فى تاريخ مصر تستهدف القرى الأكثر فقرا.. "تكافل وكرامة" نقلة نوعية فى مفهوم الدعم.. وزيادات سنوية للأجور والمعاشات

الخميس، 18 مارس 2021 06:43 م

الكشف على 1045 مواطنا فى قوافل طبية بمبادرة حياة كريمة بالغربية

الخميس، 18 مارس 2021 04:12 م

محافظ الأقصر يعرض ما تم تنفيذه بمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى إسنا وأرمنت

الخميس، 18 مارس 2021 03:50 م

الحكومة: إقامة مجمع للخدمات الحكومية بكل قرية فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الخميس، 18 مارس 2021 02:41 م

الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية هدف رئيسى لـ"حياة كريمة".. اعرف التفاصيل

الخميس، 18 مارس 2021 02:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة