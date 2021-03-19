تناول جرعة منخفضة من الأسبرين يوميا يقلل خطر دخول مرضى كورونا العناية المركزة

كتبت هند عادل

توصلت دراسة جديدة بجامعة جورج واشنطن الأمريكية إلى أن تناول الأسبرين يمكن أن يقلل مخاطر تدهور حالة مرضى كورونا أو وفاتهم، ووجد الباحثون أن تناول قرص أسبرين يوميا يمكن أن يقلل أيضا من احتمالية الحاجة إلى جهاز التنفس الصناعى أو الدخول إلى وحدة العناية المركزة بأكثر من 40%.



الأسبرين

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية قلل تناول الأسبرين من خطر الوفاة بمقدار النصف تقريبًا، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا الدواء.

وقال الفريق البحثى بقيادة كلية الطب بجامعة جورج واشنطن الأمريكية إن النتائج تشير إلى أنه يمكن أن يكون الأسبرين علاجًا أسرع وأسهل وأرخص للمرضى من الأدوية الأخرى شائعة الاستخدام.

وقال الدكتور جوناثان تشاو أستاذ مساعد التخدير وطب الرعاية الحرجة فى كلية جورج واشنطن للطب والعلوم الصحية، "يستخدم الدواء الرخيص الذى لا يحتاج إلى وصفة طبية بشكل عام لتخفيف الآلام الطفيفة والآلام الناتجة عن الصداع وإصابات العضلات ونزلات البرد والتهاب المفاصل، كما أنه يستخدم كدواء لسيولة الدم لتقليل مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية بين أولئك الذين يعانون من أمراض القلب، ويعتقد الخبراء أن قدرة الأسبرين على منع تجلط الدم قد تكون مفيدة لمرضى كورونا، الذين غالبًا ما عانوا من انسداد قاتل فى الشرايين.

وفى الدراسة، التى نُشرت فى مجلة Anesthesia & Analgesia ، نظر فريق البحث فى حالة مرضى كورونا الذين تم إدخالهم إلى عدة مستشفيات فى الولايات المتحدة لمدة 3 أشهروشمل ما مجموعه 412 مريضا، من بينهم 314 مريضا (76.3%) لم يتلقوا الأسبرين، أما الـ98 مريضا الباقون (23.7%)، فقد تلقوا الدواء خلال 24 ساعة من الدخول للمستشفى.

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين تناولوا الأسبرين كانوا أقل عرضة بنسبة 44% للتهوية الميكانيكية، و43% أقل احتمالا لدخولهم إلى وحدة العناية المركزة، بالإضافة إلى ذلك كان أولئك الذين تم إعطاؤهم الأدوية أقل عرضة بنسبة 47% للوفاة من فيروس كورونا في المستشفى.

وخلص المؤلفون إلى أن استخدام الأسبرين قد يرتبط بتحسن النتائج لدى مرضى كورونا فى المستشفيات، وهذه ليست الدراسة الوحيدة التى تبحث فى الصلة بين خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة لدى مرضى فيروس كورونا والربو، لكن وجدت إحدى الدراسات أن 30 ألف من قدامى المحاربين الأمريكيين المصابين بفيروس كورونا كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 50% إذا كانوا يتناولون الأسبرين، كما وجدت دراسة أخرى أن قرصًا واحدًا من الأسبرين يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بـفيروس كورونا بنسبة تصل إلى 29%.