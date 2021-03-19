اليوم السابع
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تقرير : مصر فى المرتبة 83 على مستوى العالم فى التنمية المستدامة

الجمعة، 19 مارس 2021 05:00 ص
تقرير : مصر فى المرتبة 83 على مستوى العالم فى التنمية المستدامة د.هالة السعيد - وزيرة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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كشف تقرير حكومى صادر مؤخرا عن وصول مصر للمرتبة 83 على مستوى العالم فى تقرير التنمية الـمُستدامة الأممية الصادر مُؤخّراً عن جامعة كامبريدج، وهو أحدث التقارير الدولية في هذا المجال، مُقارنةً بالمركز 92 عام 2019. 
 
واكد التقرير ان مصر قد حققت مُستهدفات الـمُؤشّرات العديدة التي حدّدتها رؤية 2030 في أبعادها الثلاثة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، كما حققت مصر إنجازاً يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 في العديد من المُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة. 
 
واكد التقرير ان مصر اتخذت العديد من الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية مما ساهم فى تحسن الوضع الاقتصادى ليحقق معدلات  حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ،كنا أنخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي أكثر من 8,5 شهر من الواردات.
 
واكد التقرير ان مصر الدولة الوحيدة فى المنطقة. التى حققت  معدلات نمو إيجابية خلال أزمة كوفيد ليصل  معدل نمو إلى 3.6% للعام المالي 19/2020.

معدل نمو الاقتصاد المصري

التنمية المستدامة

كوفيد

١٩

معدل التضخم

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