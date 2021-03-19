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تفاصيل تأهيل الفتيات لسوق العمل ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالبحيرة

الجمعة، 19 مارس 2021 11:55 م
تفاصيل تأهيل الفتيات لسوق العمل ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالبحيرة الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ خطط المبادرة الرئاسية حياة كريمة بكافة القرى النائية خاصة بالظهير الصحراوى.

وأضاف "خضر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة حياة كريمة لا تستهدف فقط إنشاء مراكز الشباب وتطويرها ولكن يتعدى دورها إلى التنمية البشرية لشباب وفتيات القرى الأكثر احتياجا تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

وأشار وكيل وزارة الشباب بالبحيرة إلى تنفيذ خطة متكاملة لتنفيذ برامج تدريبية مكثفة للشباب من أجل تأهيلهم لسوق العمل، لافتا إلى تدريب  أكثر من ألف فتاة بقرى حياة كريمة مثل "عبد الحليم محمود والسلام والدواجن وزاوية صقر وبلال بن رباح"، وكذلك مشاركتهم فى اليوم المفتوح للتوظيف.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة استهدفت تنفيذ 4 مراكز شباب مطورة بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة خلال المرحلة الأولى بتكلفة أكثر من 10 ملايين جنيه بقرى عبد الحليم محمود وزاوية صقر وعلى مبارك والخرطوم .

كما تم إدراج مراكز أبو المطامير وحوش عيسى وكفر الدوار وأبو حمص ومركز دمنهور فى خطة تطوير كافة مراكز الشباب بجميع قرى المحافظة مع دخول مشروع تطوير 1000 قرية مصرية الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى.


قرى حياة كريمة

مراكز الشباب

تدريب فتيات البحيرة

وكيل مديرية الشباب

محافظة البحيرة

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