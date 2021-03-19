تعرف على كورنيش أسوان الجديد "الساحر" × 12 معلومة

1. يقع كورنيش أسوان الجديدة فى واجهة مدينة أسوان الجديدة غرب النيل شمال مدينة أسوان.

2. يخدم الكورنيش الجديد سكان مدينة أسوان الجديدة بشكل خاص وسكان أسوان عامة.

3. تم الآنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكورنيش الجديد بنسبة 100% ومنتظر افتتاحه قريباً.

4. ويعد مشروع الممشى السياحى ضمن مشروعات الشريط النهرى بالمدينة، ويقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا.

5. بلغت استثمارات الشريط النهرى، نحو 950 مليون جنيه.

6. وصل حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة إلى نحو 750 عاملا وفنيا ومهندسا.

7. يشمل المشروع منطقة للفيلات وممشى سياحى وحديقة نيلية بطول 6 كيلو مترات.

8. يضم الممشى كورنيش، وبازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسى سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالى أسوان.

9. كما يضم كبارى مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات.

10. يشمل منطقة الفندق والمجمع التجارى الترفيهى.

11. كما يتم إنشاء المسرح الرومانى المكشوف الذى يتسع لنحو 3 آلاف متفرج.

12. وبلغت حجم الاستثمارات فى مدينة أسوان الجديدة بشكل عام نحو 3 مليارات جنيه.