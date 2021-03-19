اليوم السابع
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الجمعة، 19 مارس 2021 08:20 ص
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تعرف على طريقة الاستخدام الأمثل لتقليل استهلاك الثلاجة من الكهرباء

الجمعة، 19 مارس 2021 08:00 ص
تعرف على طريقة الاستخدام الأمثل لتقليل استهلاك الثلاجة من الكهرباء ثلاجة
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن طريقة الاستخدام الأمثل لتقليل استهلاك الثلاجة من الكهرباء ، و ضمان تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، من خلال بعض الخطوات البسيطة لتخفيض استهلاك الكهرباء بالثلاجة وهي كالآتي:
 
1 – شراء الأجهزة الاعلى كفاءة (اقرأ بطاقة كفاءة الطاقة اللى على الثلاجة)
 
2 – ترك مسافة خلف الثلاجات  من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.
 
3 – الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات  وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
 
4 – وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).
 
5 – عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.
 
6 – ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (- 18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.
 
7-  الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة مرة أو مرتين فى السنة على الأقل
 
8- الحرص على إزالة الثلج باستمرار.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

فاتورة الكهرباء

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