تعرف على طريقة الاستخدام الأمثل لتقليل استهلاك الثلاجة من الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن طريقة الاستخدام الأمثل لتقليل استهلاك الثلاجة من الكهرباء ، و ضمان تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، من خلال بعض الخطوات البسيطة لتخفيض استهلاك الكهرباء بالثلاجة وهي كالآتي:

1 – شراء الأجهزة الاعلى كفاءة (اقرأ بطاقة كفاءة الطاقة اللى على الثلاجة)

2 – ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

3 – الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4 – وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5 – عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6 – ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (- 18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

7- الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة مرة أو مرتين فى السنة على الأقل

8- الحرص على إزالة الثلج باستمرار.