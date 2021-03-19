وأضاف بيسكوف أن قضايا الجريمة المنظمة كانت الموضوع الرئيسي، وبطبيعة الحال تم التطرق أيضا إلى قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك بالطبع العلاقات الروسية الأمريكية .. مشيرًا إلى أن باقى اللقاءات والاجتماعات الداخلية مع رئيس الدولة غير علنية، مؤكدا أنه يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حاليا عبر القنوات الدبلوماسية بناءً على مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتحدث في اتصال مباشر مع نظيره الأميركي جو بايدن، مشددا على أن اقتراح الرئيس الروسي كان حول حوار مع الرئيس الأمريكي وليس مناظرة لأنه لا يمكن أن تكون هناك مناظرة بين رؤساء الدول. 