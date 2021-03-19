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بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن القومى الروسى، اليوم الجمعة، العلاقات "الروسية الأمريكية"، وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، إن الرئيس الروسى عقد اليوم فى الكرملين اجتماعا تنفيذيا مع الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن القومى الروسى.

وأضاف بيسكوف أن قضايا الجريمة المنظمة كانت الموضوع الرئيسي، وبطبيعة الحال تم التطرق أيضا إلى قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك بالطبع العلاقات الروسية الأمريكية .. مشيرًا إلى أن باقى اللقاءات والاجتماعات الداخلية مع رئيس الدولة غير علنية، مؤكدا أنه يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حاليا عبر القنوات الدبلوماسية بناءً على مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتحدث في اتصال مباشر مع نظيره الأميركي جو بايدن، مشددا على أن اقتراح الرئيس الروسي كان حول حوار مع الرئيس الأمريكي وليس مناظرة لأنه لا يمكن أن تكون هناك مناظرة بين رؤساء الدول.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة:" إن الإجراءات تتخذ حاليا عبر القنوات الدبلوماسية بناء على اقتراح الرئيس الروسي للحوار مع نظيره الأمريكي"، مشيرا إلى أن الاتصال السابق والأول بين رئيسي البلدين تم بمبادرة من الجانب الأمريكي.



وأضاف : "في ضوء مبادرة الرئيس بوتين هذه، فإن الجانب الروسي الآن يعرض المبادرة بنفسه وينقل هذه المبادرة عبر القنوات الدبلوماسية وينتظر الرد"، مؤكدا أن عرض التواصل المباشر مع الرئيس الأمريكي كان حول إجراء حوار بين الزعيمين وليس مناظرة.



وقال بهذا الشأن :" بالطبع لا يمكن أن يكون هناك مناظرة بين الرئيسين، أي أنه مجرد اقترح للتواصل ومواصلة الحوار بين رئيسي الدولتين". وتابع:" أن موسكو لا تعلم بعد عن رد فعل واشنطن على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء حوار على الهواء بين قادة البلدين".



وقال بيسكوف: "لا توجد حتى الآن أي تفاصيل، ونحن لا نعرف قرار الأمريكيين، ويمكننا التحدث عن بعض الصيغ المحددة لتواصل الرئيسين بعد تلقي رد فعل من الجانب الأمريكي".