بدء تنفيذ مسار بديل لمنطقة النقب بالوادى الجديد بتكلفة 125 مليون جنيه

الوادى الجديد - فريق المحافظات

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء مسار بديل لمنطقة النقب من الكيلو 60 إلى الكيلو 70 بطريق الخارجة أسيوط، والذى تبلغ تكلفته 125 مليون جنيه، وينفذ على مرحلتين، لتقليل المسافة بمنحنيات أقل خطورة وأمنه للحد من الحوادث بالمنطقة والتيسير على المترددين على الطريق، و إسهامه فى دفع عجلة التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه يجري أيضا إنشاء طبقة الأساس بطريق المجمع الطبى بمدينة موط بالداخلة ضمن خطة الرصف المعتمدة للمركز والتى تبلغ تكلفتها 30 مليون جنيه، وتشمل عدد من الطرق بنطاق المركز، وكذلك تنفيذ أعمال الحفر بخطة الرصف ورفع الكفاءة لعدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمركز بلاط والتى تبلع تكلفتها 10 ملايين جنيه، وذلك ضمن جهود المحافظة لرصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمدن وقرى المراكز .