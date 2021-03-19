بايدن يطالب الكونجرس بـ"تمرير سريع" لتشريع مكافحة الكراهية ضد ذوى الأصول الآسيوية

كتبت: نهال أبو السعود

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس إلى "تمرير سريع" لتشريع من شأنه التصدي لجرائم الكراهية داخل المجتمع الأمريكي ومكافحة التمييز والعنف ضد الأمريكيين ذوى الأصول الآسيوية، وذلك في أعقاب هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأمريكيات من أصول آسيوية.



وبحسب تقرير نشرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية الجمعة، يهدف قانون جرائم الكراهية إلى زيادة إشراف وزارة العدل على التحقيق في الجرائم وتقديم ‏الدعم لوكالات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية، وجعل معلومات جرائم الكراهية في متناول المجتمعات ‏الأمريكية الآسيوية.‏



وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من موجة إطلاق نار في جورجيا أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ست نساء ‏آسيويات، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ونائبة الرئيس كامالا هاريس مع زعماء أميركيين آسيويين في أتلانتا اليوم ‏الجمعة.‏



وقال بايدن في بيان: "بينما لا نعرف بعد الدافع، كما قلت الأسبوع الماضي، فإننا ندين بأشد العبارات الممكنة ‏الأزمة المستمرة للعنف القائم على النوع الاجتماعي والمناهض للأسيويين منذ فترة طويلة".‏



ومن المفارقات، أن حادث إطلاق النار وقع بعد يوم واحد من جلسة استماع في الكونجرس حول العنف ضد الأمريكيين الآسيويين ، وهي الجلسة الأولي من هذا النوع الأولى ‏منذ 34 عامًا.‏



سجلت دراسة أجرتها مجموعة الدفاع ‏Stop AAPI Hate‏ التي صدرت يوم الثلاثاء 3795 تقريرًا عن حوادث ‏كراهية ضد الأمريكيين الآسيويين بين 19 مارس 2020 و28 فبراير 2021.‏ وتشمل الحوادث الإهانات اللفظية والاعتداءات الجسدية والتمييز في مكان العمل والمضايقات عبر الإنترنت، من ‏بين أشكال أخرى من التحيز، وتم الإبلاغ عن العديد من الحوادث بأثر رجعي من عام 2020.‏



وتؤكد المجموعة، أن العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من عدد حوادث الكراهية التي تعرض لها الأمريكيون ‏الآسيويون في جميع أنحاء البلاد.‏



في مؤتمر صحفي في أتلانتا صباح الخميس، قال نائب ولاية جورجيا: "قوانين جرائم الكراهية ليست وقائية. يتم ‏استخدامها في أعقاب ذلك كأداة مقاضاة ".‏



وأضاف النائب ستيف كوهين، ديمقراطي من تينيسي، خلال المؤتمر: "في حين أن العديد من الأحداث الأخيرة ‏المعادية لآسيا قد لا تتوافق مع التعريف القانوني لجريمة الكراهية، إلا أن هذه الهجمات تخلق بيئة غير مقبولة ‏من الخوف والرعب في المجتمعات الأمريكية الآسيوية". ‏