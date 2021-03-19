اليوم السابع
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بايدن يثمن جهود فريق هيئة المراكز الأمريكية لدورهم فى مكافحة وباء كورونا

الجمعة، 19 مارس 2021 11:27 م
بايدن يثمن جهود فريق هيئة المراكز الأمريكية لدورهم فى مكافحة وباء كورونا جو بايدن الرئيس الأمريكي
واشنطن أ ش أ

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قدّم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشكر إلى الفريق العامل فى هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية" لدورهم فى مكافحة وباء فيروس كورونا.

وقال بايدن فى تصريحات خلال زيارته إلى مقر هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض فى أتلانتا (CDC)، نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إنه لم يحصل على أى مساعدة فيما يتعلق بخطة الإنقاذ الاقتصادية "فى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، ولكن هناك 55٪ من الجمهوريين فى أمريكا يدعمونها".

وأضاف بايدن مخاطبا العاملين فى (CDC) "نحن مدينون لكم بدين هائل من الامتنان، وسنقوم بذلك لفترة طويلة وطويلة، لأننى آمل أن تكون هذه بداية النهاية لعدم الالتفات إلى ما سيأتي".مشيرا إلى أن الجهود مشتركة فى مكافحة الوباء بينه وبين نائبته، كامالا هاريس، وآيضاً "فريق كورونا بأكمله والشعب الأمريكي".

من جانبها، أثنت هاريس على الرئيس بايدن "والتزامه بالعلم الذى قاد فريق إدارته للتعامل مع الوباء".وقالت هاريس إن "الرئيس يجرى مكالمات هاتفية مع القادة فى جميع أنحاء العالم، ونتحدث مع الناس فى جميع أنحاء العالم".مشيدة آيضاً بفريق هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض.

 


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أخبار أمريكا

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وباء كورونا

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