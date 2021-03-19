بايدن يتعثر 3 مرات أثناء صعوده الطائرة الرئاسية.. والبيت الأبيض يعلق.. فيديو

كتب أحمد عبد الرحمن

أظهر مقطع فيديو الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الجمعة، يتعثر ثلاث مرات متتالية أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، حيث كان متوجها إلى أتلانتا للقاء قادة الجالية الآسيوية هناك، فى أعقاب حادث إطلاق النار الذى وقع الثلاثاء الماضى، وذلك حسب فيديو عرضته فضائية "العربية".

بايدن يتعثر 3 مرات أثناء صعوده سلم طائرة الرئاسة AIR FORCE 1#العربية pic.twitter.com/VBmy2I77jW — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 19, 2021

فى حين أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن بصحة جيدة، موضحًا أن تعثره سببه شدة الرياح.