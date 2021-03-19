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بايدن يتعثر 3 مرات أثناء صعوده الطائرة الرئاسية.. والبيت الأبيض يعلق.. فيديو

الجمعة، 19 مارس 2021 07:18 م
بايدن يتعثر 3 مرات أثناء صعوده الطائرة الرئاسية.. والبيت الأبيض يعلق.. فيديو بايدن يتعثر أثناء صعوده الطائرة
كتب أحمد عبد الرحمن

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أظهر مقطع فيديو الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الجمعة، يتعثر ثلاث مرات متتالية أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، حيث كان متوجها إلى أتلانتا للقاء قادة الجالية الآسيوية هناك، فى أعقاب حادث إطلاق النار الذى وقع الثلاثاء الماضى، وذلك حسب فيديو عرضته فضائية "العربية".

فى حين أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن بصحة جيدة، موضحًا أن تعثره سببه شدة الرياح.

والتقطت عدسات المصورين بايدن يسقط على ركبتيه ويتعثر 3 مرات، قبل أن يكمل صعود سلم طائرته، وقبيل دخوله الطائرة، عاد الرئيس الأميركي البالغ من العمر 78 عاما ليلقي التحية مودعا الصحفيين.

وكانت الشرطة الأمريكية، قد أعلنت الثلاثاء الماضى، مقتل 8 أشخاص وإصابة شخص واحد إثر إطلاق نار على 3 مراكز صحية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، بينما اعتقلت قوات الأمن مشتبها به يُعتقد أنه مسؤول عن الهجمات الثلاث.

 


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الرئيس الامريكى

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